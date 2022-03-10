Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников в Украину

Как отметил Песков, до начала боевых действий в Украине Владимиру Путину доложили, что его указание командирам о непривлечении срочников было выполнено.

Президент России Владимир Путин поручил наказать виновных должностных лиц за невыполнение указания "категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Как отметил Песков, до начала боевых действий в Украине Владимиру Путину доложили, что его указание командирам о непривлечении срочников было выполнено. Однако обнаружились факты обратного.

"В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - проинформировал Песков.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду сообщил, что почти все солдаты-срочники уже возвращены в Россию, однако несколько таких военнослужащих были взяты украинской стороной в плен.

Источник: kaktus.media