В МИД России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине

Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.
Российские военные действия не ставят целью свержения действующей власти Украины или разрушение ее государственности. Об этом заявила в среду, 9 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Цели специальной военной операции - защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы [в адрес] России, которая исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием. В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения», - подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что приходится постоянно напоминать о целях и задачах действий России на фоне «дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами в соответствующих средствах массовой информации западных стран».
Переговоры с Украиной
Россия надеется, что на следующих раундах переговоров с Украиной будет сделан более существенный шаг вперед, добавила Захарова.
«На практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей», - сказала она.
Дипломат отметила, что на третьем раунде переговоров 7 марта был достигнут некоторый прогресс. В частности, он касался гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из зон боевых действий. «С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 млн человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тыс. человек», - сказала она.
«Поставленные цели по возвращению Украины к истокам ее суверенитета, закрепленном в Декларации о независимости, которая провозглашала ее нейтральный статус и сотрудничество с Россией, как об этом заявило российское руководство, будут выполнены. И лучше, чтобы это было сделано было путем мирных переговоров. Мы рассчитываем, что украинские власти придерживаются тех же позиций», - заключила Захарова.
Источник: centralasia.media
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