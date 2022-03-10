В Кремле заявили, что США де-факто ведут экономическую войну с Россией

Пресс-секретарь главы государства не стал конкретизировать, в каких сферах Россия может ввести ответные санкции.

Соединенные Штаты фактически ведут экономическую войну с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя утверждение замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что с точки зрения Вашингтона развязка кризиса на Украине является «стратегическим поражением Путина», передает ТАСС.

«США, безусловно, объявили экономическую войну России и они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть», - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, каковы возможности Москвы не проиграть в этой войне с учетом того, что США стараются подключить весь мир к санкционному давлению на Россию, Песков заявил, что нужно «делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам».

Пресс-секретарь главы государства не стал конкретизировать, в каких сферах Россия может ввести ответные санкции. «Я оставлю без ответа ваш вопрос. Нет, я не могу пока привести никаких деталей», - сказал он.

Ситуация на мировом энергорынке

По словам Пескова, ситуация на мировых энергорынках развивается турбулентно, и неизвестно, «до какой степени турбулентности она дойдет».

Комментируя слова Нуланд, назвавшей «Северный поток - 2» «грудой металла», Песков счел показательным, что «об этом говорит американский высокопоставленный дипломат». Он отметил, что газопровод «Северный поток - 2» - «это металл, но готовый к использованию».

Вопрос о том, по каким ценам - заранее законтрактованным или пересматриваемым сейчас - поставляются за рубеж российские энергоносители, Песков предложил адресовать компаниям-поставщикам. При этом он отрицательно ответил на вопрос, не было ли каких-то директив компаниям от руководства страны. «Есть же контрактные обязательства», - заметил он.

«Россия будет делать то, что ей выгодно»

Решение США отказаться от покупки российских энергоносителей будет серьезно обдумано Москвой, но РФ будет делать то, что ей выгодно в данной ситуации, заявил Песков.

«Действительно, ситуация заслуживает весьма и весьма глубокого анализа - эти решения, которые были объявлены президентом [США Джо] Байденом», - сказал представитель Кремля.

«Что будет делать Россия? Россия будет делать то, что ей необходимо, то, что ей выгодно в этой ситуации, - подчеркнул Песков. - Мы защищаем свои интересы, будем делать [все] в строгом соответствии с нашими интересами», - отметил он.

Россия была и будет надежным гарантом энергобезопасности мирового уровня, она дорожит этим реноме. Однако враждебная вакханалия Запада делает ситуацию очень сложной и заставляет Москву ее обдумывать, заявил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что Москва даже сейчас продолжает поставки в другие страны. «И Россия дорожит этим своим реноме надежного поставщика энергоресурсов», - указал он.

Как отметил Песков, европейские лидеры в один голос признают, что РФ бесперебойно и в полном объеме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. «Но вы видите враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, и которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас ее серьезно обдумывать», - подытожил пресс-секретарь главы государства.

Байден подписал во вторник указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Источник: centralasia.media