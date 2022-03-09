Проводимые Россией военные действия сорвали масштабное наступление Украины на Донбасс, - Минобороны России

Как подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства, это доказывают секретные документы командования нацгвардии, которые попали в распоряжение российских военнослужащих в ходе военных действий.
Проводимые ВС России боевые действия опередили и сорвали широкомасштабное наступление Украины на Луганскую и Донецкую народные республики в марте 2022 года. Об этом заявил в среду, 9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года», - заявил Конашенков.
Как подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства, это доказывают секретные документы командования нацгвардии, которые попали в распоряжение российских военнослужащих в ходе военных действий. По словам Конашенкова, пока неизвестно, насколько глубоко США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по «штурму Донбасса украинской армией».
Источник: centralasia.media
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