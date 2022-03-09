США перебросят в Польшу комплексы ЗРК Patriot

ЗРК Patriot PAC2 предназначен для обеспечения прикрытия небольших районов от ударов тактических баллистических ракет.
США по приглашению польской стороны направят в эту страну две батареи ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) Patriot. Об этом сообщил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер, передает CNN.
По его словам, такой шаг был предпринят «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».
ЗРК Patriot PAC2 предназначен для обеспечения прикрытия небольших районов от ударов тактических баллистических ракет.
«По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу»,- сказал Миллер.
Он добавил, что эта мера является защитной мерой, которая подкрепляет приверженность Польши Пятой статье (Устава НАТО) «и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций».
Источник: centralasia.media
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