Восток вместо запада: Бизнесмены РФ ведут переговоры с китайскими коллегами

Аналогичная ситуация с одеждой.
Ряд российских бизнесменов ведет ускоренные переговоры с китайской стороной о сроках и условиях полной замены ушедших с российского рынка западных компаний. Об этом сообщает телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.
По данным СМИ, китайцы не видят в этом никаких проблем.
"Например, полностью наполнить товаром сеть, сопоставимую по количеству и размерам магазинов с закрывшейся сетью OBI, китайская сторона берется за один месяц, причем готова предоставить товарные кредиты на сроки от 12 до 24 месяцев. Аналогичная ситуация с одеждой. Кстати, в Китае есть много своих брендов, которые в России до последнего времени не были представлены. Ну, а про технику и говорить не приходится. В результате сейчас одновременно с этими переговорами, ведутся и переговоры о срочном строительстве гигантских СВХ в Амурской области и других приграничных территориях.
"Несмотря на давление США, для Китая это возможность не просто получить гигантский рынок сбыта, но и возможность нанести серьезный удар по западной гегемонии и получить определенное влияние на Россию", - отмечает источник".
Источник: vb.kg
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