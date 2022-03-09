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Байден заявил, что цены на бензин для американцев пойдут вверх

Затем его спросили, что он может в связи с этим предпринять.

Цены на бензин для простых американцев пойдут вверх в связи с санкциями против России, но администрация США ничего не может в такой ситуации сделать. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Главу государства спросили, что он намерен сказать американскому народу по поводу ситуации с ценами на бензин.

"Они будут расти", - ответил Байден.

Затем его спросили, что он может в связи с этим предпринять.

"Сейчас мы мало что можем сделать <...>. Россия несет ответственность", - утверждал американский лидер.


Источник: vb.kg

           

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