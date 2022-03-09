Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций

Закон о поддержке российской экономики в условиях санкций подготовило правительство. 4 марта его одобрили Госдума и Совет Федерации.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщает "Интерфакс".
Среди прочего антикризисные меры подразумевают, что
правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года;
упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий, вводятся особые правила регистрации лекарств, предусматриваются ограничения на вывоз некоторых лекарств из России;
правительство сможет корректировать правила приема в российские вузы для россиян, которым пришлось прервать обучение за рубежом;
до конца года отменяются проверки для малого и среднего бизнеса, а также IT-компаний.
Закон о поддержке российской экономики в условиях санкций подготовило правительство. 4 марта его одобрили Госдума и Совет Федерации.
Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России после того, как она признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса и вторглась в Украину.
Источник: vb.kg
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