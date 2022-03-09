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Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией Крым и Донбасс, - СМИ

Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией Крым и Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC сказал о готовности к диалогу с Россией по вопросу Крыма.

Также он сказал о готовности к диалогу с Россией по вопросу самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с украинской стороной говорил, что Россия надеется найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, ДНР и ЛНР.

Источник: centralasia.media

           

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