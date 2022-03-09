Стало известно о состоянии находящегося в коме Жириновского

Ранее сообщалось, что Жириновскому тяжело дышать, у него наблюдается сильное поражение и отек легких.

Появилась свежая информация о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. О состоянии политика стало известно Telegram-каналу "112".

По имеющимся данным, в настоящий момент он находится в медикаментозной коме. Его состояние остается тяжелым, динамика отрицательная.

Жириновский постоянно подключен к аппарату ИВЛ. Сатурация у него с 96 процентов опустилась до 88. Лабораторные анализы, за исключением нескольких показателей, в норме.

Ранее сообщалось, что Жириновскому тяжело дышать, у него наблюдается сильное поражение и отек легких.

Источник: moslenta.ru