Стало известно о состоянии находящегося в коме Жириновского

Ранее сообщалось, что Жириновскому тяжело дышать, у него наблюдается сильное поражение и отек легких.
Появилась свежая информация о состоянии здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. О состоянии политика стало известно Telegram-каналу "112".
По имеющимся данным, в настоящий момент он находится в медикаментозной коме. Его состояние остается тяжелым, динамика отрицательная.
Жириновский постоянно подключен к аппарату ИВЛ. Сатурация у него с 96 процентов опустилась до 88. Лабораторные анализы, за исключением нескольких показателей, в норме.
Ранее сообщалось, что Жириновскому тяжело дышать, у него наблюдается сильное поражение и отек легких.
Источник: moslenta.ru
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