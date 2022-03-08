Виктор Янукович призвал Владимира Зеленского пойти на самопожертвование

Янукович заявил, что за такой шаг будут благодарны украинский народ и партнеры Киева на Западе.

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие.

"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России", - говорится в обращении, текст которого поступил в РИА Новости.

Янукович заявил, что за такой шаг будут благодарны украинский народ и партнеры Киева на Западе.

"Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей", - сказал экс-президент.

Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что "в любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить".

"Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось", - констатировал Янукович.

Источник: РИА новости