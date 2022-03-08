В Елисейском дворце отметили, что Макрон просил о гуманитарных коридорах не в сторону России и Беларуси.
Президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал президента России Владимира Путина в связи с позицией по поводу "зеленых коридоров" для выхода украинского гражданского населения из зоны боевых действий, передает Euronews.
Днем ранее Макрон говорил по телефону с Путиным о возможности для украинского гражданского населения выйти из опасной зоны. Теперь французский президент возмутился тем, что Москва предоставляет гуманитарные коридоры для украинцев не на территорию, контролируемую украинской армией.
Макрон назвал лицемерным предложение России дать защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.
"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", - сказал глава государства.
В Елисейском дворце отметили, что Макрон просил о гуманитарных коридорах не в сторону России и Беларуси.
Утром в понедельник, 7 марта, Минобороны России заявило об открытии гуманитарных коридоров из Украины в Беларусь и РФ. Украинская сторона назвала это предложение неприемлемым.
Источник: kaktus.media
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