Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран

По дипломатическим каналам нами был заявлен протест.

Правительство Японии направило протест России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, пишет «РИА Новости».

«Внесение Россией (Японии — ред.) в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — заявил генсек японского кабмина.

Правительство РФ ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него помимо стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Источник: centralasia.media