Начался третий раунд переговоров России и Украины

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля.
В Беларуси начался третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом сообщают российские СМИ.
Как ожидается, в ходе встречи стороны обсудят три блока вопросов - внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.
Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же проходит и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.
Источник: kaktus.media
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