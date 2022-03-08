Начался третий раунд переговоров России и Украины

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля.

В Беларуси начался третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом сообщают российские СМИ.

Как ожидается, в ходе встречи стороны обсудят три блока вопросов - внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Беларуси 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же проходит и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Источник: kaktus.media