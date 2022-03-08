В Турции состоится встреча министров иностранных дел России, Украины и Турции по российско-украинским переговорам

Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье.

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы может пройти 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщил в понедельник, 7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Нaberturk.

«Министры иностранных дел России и Украины подтвердили готовность провести встречу в Анталье. Встрече пройдет в трехстороннем формате на дипломатическом форуме», - отметил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Источник: centralasia.media