Правительство России утвердило перечень недружественных стран. Список

Распоряжение подготовили в рамках Указа президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, говорится в распоряжении кабинета министров.
В список вошли:
—Австралия,
—Великобритания,
—страны ЕС,
—Исландия,
—Канада,
—Лихтенштейн,
—Монако,
—Новая Зеландия,
—Норвегия,
—Корея,
—Сан-Марино,
—Сингапур,
—США,
—Тайвань,
—Украина,
—Черногория,
—Швейцария,
—Япония.
Распоряжение подготовили в рамках Указа президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Кроме того все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из государств, включенных в список, будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Источник: centralasia.media
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