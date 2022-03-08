В Китае обнаружили останки древнейшего в Азии стегозавра

Исследователи назвали найденного динозавра Bashanosaurus primitivus.

Новый вид стегозавра обнаружили в Китае китайские и британские палеонтологи. Этот вид является древнейшим в Азии и одним из самых древних в мире. Об этом написано в статье, опубликованной в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Исследователи назвали найденного динозавра Bashanosaurus primitivus. Это совпадает со старинным названием района муниципального образования Чунцин, где его и раскопали.

В ходе раскопок были найдены окаменевшие останки спинной части скелета, бедренные кости, ребра и несколько костяных пластин, придававших стегозавру характерный облик. Ученые отнесли находку к Байосскому периоду средней юры, который был значительно раньше периода распространения уже известных видов стегозавров. То есть, найденный экземпляр длиной 2,8 метра мог жить 168 миллионов лет назад. Специалисты пока не решаются сказать, был ли это взрослый динозавр или его детеныш.

Как отмечают ученые, найденный стегозавр отличался меньшей и не столь развитой лопаткой, более узкими и толстыми основаниями панцирных пластин. Это отличает его от всех других стегозавров средней юры, обнаруженных на сегодняшний день. В то же время у него есть сходные черты с некоторыми из первых бронированных динозавров, обитавших более чем на 20 миллионов лет ранее.

"Все эти особенности являются ключом к пониманию места стегозавров в генеалогическом древе динозавров", - считает руководивший исследовательской группой Чунцинского управления геологических и минеральных исследований и разработок Дай Хуэй.

Источник: vb.kg