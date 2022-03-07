Российская армия копит силы для штурма Киева и ведет наступление на Запорожье, - Генштаб ВС Украины

Также силами трех БТГ ведется наступление на Запорожье.
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку военных событий в стране по состоянию на 00:00 6 марта.
По данным военного ведомства, российские войска копят силы для штурма Киева и ведут бои за установление полного контроля над Бучей и Гостомелем. Кроме того, российские войска выдвинули силы в район Ирпеня.
«Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск», - говорится в сообщении.
В Николаевской области российская армия переправилась через реку Ингул и заняла Кашперо-Николаевку.
Также силами трех БТГ ведется наступление на Запорожье.
В то же время ВС Украины освободили город Чугуев.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!