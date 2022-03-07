(Видео) Рамзан Кадыров показал «легендарный» чеченский спецназ

Парни настолько жаждут этого момента, что не расстаются с амуницией и экипировкой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя на странице в соцсетях опубликовал видео с чеченскими спецназовцами.
По его словам, это легендарные спецназовцы Полка полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР под руководством Замида Чалаева.
«Бойцы в прекрасном расположении духа. Они в нетерпении ожидают приказ выдвинуться на Украину для зачистки территории от нацистов и их прихвостней.
Парни настолько жаждут этого момента, что не расстаются с амуницией и экипировкой. Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему свое время. Не будем опережать события», — пишет Кадыров.
Глава Чечни напомнил, что бойцы год назад ликвидировали в Чеченской Республике последнюю бандгруппу, участвовали в многочисленных спецоперациях против террористических группировок.
(Видео) https://t.me/reporter_kg/3822
Источник: reporter.kg
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