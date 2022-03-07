(Видео) Рамзан Кадыров показал «легендарный» чеченский спецназ

Парни настолько жаждут этого момента, что не расстаются с амуницией и экипировкой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя на странице в соцсетях опубликовал видео с чеченскими спецназовцами.

По его словам, это легендарные спецназовцы Полка полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР под руководством Замида Чалаева.

«Бойцы в прекрасном расположении духа. Они в нетерпении ожидают приказ выдвинуться на Украину для зачистки территории от нацистов и их прихвостней.

Парни настолько жаждут этого момента, что не расстаются с амуницией и экипировкой. Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему свое время. Не будем опережать события», — пишет Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что бойцы год назад ликвидировали в Чеченской Республике последнюю бандгруппу, участвовали в многочисленных спецоперациях против террористических группировок.

(Видео) https://t.me/reporter_kg/3822

Источник: reporter.kg