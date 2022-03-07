Прокуратура Украины объявит Тину Канделаки в международный розыск

Она отмечает, что в ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления ведущей в международный розыск.

Украинская прокуратора инициирует процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в соцсетях.

«24 февраля 2022 года вы предложили своими поклонникам мысли такого содержания:

«Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. ссКак раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года».

Что это? Тинатин Гивиевна, вы убеждаете своих читателей в том, что Янукович должен вернуться и это нормально, воспринимать его возвращение следует хорошо? Зеленский и другие представители власти должны сбежать? Вы думаете? Очевидно, думаете», — написала генпрокурор.

Она отмечает, что в ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления ведущей в международный розыск.

Источник: reporter.kg