TikTok приостановила работу в России

В компании отметили, что служба обмена сообщениями затронута не будет.
Китайская социальная сеть TikTok заявила о приостановке деятельности в России после принятия закона о фейках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании в Twitter.
«Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности», — сообщается соцсеть.
В компании отметили, что служба обмена сообщениями затронута не будет. В TikTok добавили, что будут оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы социальной сети в полном объеме.
Источник: reporter.kg
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