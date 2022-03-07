Концентрация войск у Киева, Харькова и Николаева. Опубликована новая карта боевых действий в Украине

Украинские силы провели вторую контратаку за два дня, на этот раз под Мариуполем.
Военная обстановка в Украине за последние 24 часа существенно не изменилась, потому что российские войска вошли в оперативную паузу. Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 7 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
«Российские силы продолжают собираться для возобновления наступательных операций к востоку и западу от Киева, западу от Харькова и в направлении Николаев-Одесса, но еще не начали новые крупномасштабные наземные военные действия.
Украинские силы провели вторую контратаку за два дня, на этот раз под Мариуполем. Украинские ВВС и силы ПВО продолжают действовать, нанося урон наземным войскам России и срывая российские воздушные и ракетные операции», - сообщает Institute for the Study of War.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);
Вспомогательное 1 — Харьков;
Вспомогательное 1а — Луганская область;
Вспомогательное 2 — Мариуполь; а также
Поддерживающее 3 — Херсон и продвижение на запад.
Источник: centralasia.media
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