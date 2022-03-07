В России заблокировали Facebook и Twitter

Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения.
Роскомнадзор 4 март заблокировал соцсети Twitter и Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории России.
С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook, заявил Роскомнадзор.
В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».
25 февраля Роскомнадзор сообщил что начал замедлять трафик Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. 23 февраля сообщалось, что Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ. Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения.
Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах, говорится в релизе Роскомнадзора.
Источник: centralasia.media
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