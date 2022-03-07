Эрдоган начал телефонные переговоры с Путиным по ситуации в Украине

В эти минуты начались телефонные переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«В эти минуты начались телефонные переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждается ситуация на Украине. Ожидается заявление канцелярии турецкого лидера», - сообщил телеканал.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что 6 марта должен состояться телефонный разговор Путина и Эрдогана, подчеркивая, что турецкий президент осуществляет «очень интенсивную дипломатию».

Источник: centralasia.media