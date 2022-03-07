США готовят план по эвакуации Зеленского с Украины в Польшу - СМИ

«Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай»
Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства готовят план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило американское издание The Washington Post.
«Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай», — отметил газете анонимный источник в американской администрации.
При этом он не исключил сценарий, при котором Зеленский создаст в Польше «правительство в изгнании». По его словам, одним из вариантов развития событий является перемещение госаппарата Украины в Польшу, откуда Зеленский продолжит осуществлять руководство.
По информации издания, Зеленский обсудил с американскими чиновниками вопрос его переезда во Львов, ближе к польской границе. По словам анонимного высокопоставленного украинского источника, охрана Зеленского готова быстро переправить его и остальных министров к западной границе, однако, украинский лидер «до сих пор отказывается уезжать».
Ранее Владимир Зеленский опроверг информацию, что сбежал из Киева. Он выложил видео из офиса президента и заверил, что находится на своем рабочем месте.
Источник: centralasia.media
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