Италия конфисковала виллы и яхты пяти российских бизнесменов

Одна яхта Lady M, принадлежащая владельцу группы «Северсталь», богатейшему в России человеку Алексею Мордашову, стоит 65 миллионов.
Полиция Италии конфисковала виллы и яхты пяти россиян, попавших в санкционный список Евросоюза. По словам властей, речь идет об имуществе общей стоимостью 143 миллиона евро, передает Еuronews.
Одна яхта Lady M, принадлежащая владельцу группы «Северсталь», богатейшему в России человеку Алексею Мордашову, стоит 65 миллионов. Утром в субботу в порту Сан-Ремо была также конфискована яхта Lena Геннадия Тимченко. Он крупный акционер второй по размеру после «Газпрома» российской газовой компании «Новатэк» и крупнейшего в стране нефтехимического холдинга «Сибур».
Итальянская полиция добралась и до виллы Lazzareschi неподалеку от города Лукка в Тоскане, которая принадлежит бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко.
Газета La Repubblica сообщает такжео конфискации двух вилл телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо и вилле владельца «Металлоинвеста» Алишера Усманова на Сардинии.
Источник: centralasia.media
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