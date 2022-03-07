Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

Хабибу 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы организации. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу UFC.

В Зале славы UFC отмечены особо выдающиеся спортсмены. В него включают людей, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации и спорта. Нурмагомедов станет первым российским представителем в Зале славы UFC.

Хабибу 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения. В заключительном поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил после боя о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием, данным матери.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи.

Зал Славы UFC был создан в Лас-Вегасе в ноябре 2003 года.

Источник: vb.kg