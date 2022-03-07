Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету

Саманта Маркл, которая приходится герцогине Сассекской сводной сестрой по отцу, подала на нее в суд.

Саманта Маркл утверждает, что у Меган не было такого "ужасного" детства, как она рассказала в интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает издание Hello!

Саманта Маркл, которая приходится герцогине Сассекской сводной сестрой по отцу, подала на нее в суд. 57-летняя Маркл обвиняет свою знаменитую родственницу в клевете. Она утверждает, что многое из сказанного Меган в резонансном интервью Опре Уинфри, которое вышло почти год назад, – ложь.

Во-первых, сводную сестру герцогини оскорбила фраза Меган о том, что она была "единственным ребенком", ведь она, Саманта, по ее собственным словам, "задолго до нее была Маркл".

Во-вторых, она утверждает, что герцогиня "врет, когда говорит, что видела Саманту 19 лет назад, а до этого еще десять лет они не встречались". Кроме того, Маркл-старшая говорит, что Меган не знала бедности, как рассказывала в интервью. Защищая общего отца Томаса, истица заявила, что именно мистер Маркл оплачивал обучение младшей дочери в элитной частной школе, а также ее уроки танцев и актерского мастерства.

Сестра Меган убеждена, что герцогиня придумала такую историю, чтобы создать образ золушки, в том время как ее родные, в частности, Саманта из-за подобных признаний она не смогла получить работу и получила "расстройство психики".

Адвокаты Меган Маркл ответили на иск пока так: "Этот необоснованный и абсурдный судебный процесс - просто продолжение модели тревожного поведения. Мы уделим ему то необходимо минимальное внимание, которого он заслуживает".

Источник: vb.kg