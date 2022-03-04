Резолюция Генассамблеи ООН по Украине. Кто как голосовал? Инфографика

Не голосовали 11 стран, в том числе: Азербайджан, Марокко, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла и другие.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», осуждающую вторжение России в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.

141 страна проголосовала «за», 5 стран — «против»: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия.

35 стран воздержались, в том числе: Армения, Китай, Куба, Индия, Иран, Ирак, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Южная Африка, Таджикистан, Вьетнам и другие.

Не голосовали 11 стран, в том числе: Азербайджан, Марокко, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла и другие.

Суммарный ВВП стран, поддержавших резолюцию, в 3 раза больше воздержавшихся и в 38 раз больше тех, кто был против.

В странах, которые воздержались или не голосовали, проживает 4,24 млрд человек. В странах, которые поддержали резолюцию, проживают 3,27 млрд человек.



Иссточник: centralasia.media