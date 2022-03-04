Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией.

28 февраля в Гомельской обрасти прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась более 5 часов.

Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще, Беларусь на вертолетах. Об этом сообщает корреспонденты ТАСС и РИА Новости с места событий.

Ранее в четверг помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры состоятся на территории Брестской области Белоруссии, как и было запланировано. Предполагалось, что они начнутся в 15:00 мск.

28 февраля в Гомельской обрасти прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась более 5 часов.

Иссточник: centralasia.media