Российский генерал погиб в ходе операции на Украине

Сослуживец не приводит подробности его смерти.

Во время военной спецоперации на Украине погиб замкомандующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Как сообщает Lenta.ru, об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

Сослуживец не приводит подробности его смерти.

2 марта Министерство обороны России впервые опубликовало официальные данные потерь в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства с российской стороны погибли 498 военных, еще 1597 ранены.

По данным украинского президента Владимира Зеленского, российские потери составили 9 тыс. человек.



Источни: centralasia.media