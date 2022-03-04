Российский генерал погиб в ходе операции на Украине

Сослуживец не приводит подробности его смерти.
Во время военной спецоперации на Украине погиб замкомандующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Как сообщает Lenta.ru, об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.
Сослуживец не приводит подробности его смерти.
2 марта Министерство обороны России впервые опубликовало официальные данные потерь в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства с российской стороны погибли 498 военных, еще 1597 ранены.
По данным украинского президента Владимира Зеленского, российские потери составили 9 тыс. человек.
Источни: centralasia.media
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