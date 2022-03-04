Глава МИД России заверил, что в Харькове нет российских войск

Министр напомнил о том, что накануне состоялся разговор между премьер-министром Индии и президентом России.
В Харькове нет российских войск. Об этом заявил в четверг, 3 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
Министр напомнил о том, что накануне состоялся разговор между премьер-министром Индии и президентом России.
«[Премьер-министр Индии] озабочен тем, что индийский гражданин, студент, погиб на Украине, в Харькове. В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на Харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию. Мы готовы принять этих студентов», - отметил Лавров.
Источни: centralasia.media
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