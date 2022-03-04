Путин проведет совещание с членами Совбеза

Россия 24 февраля начала военную «спецоперацию» на Украине.
Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
«Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору. Ну и дальше работа напряженная в течение всего дня у президента», - сказал Песков журналистам.
Россия 24 февраля начала военную «спецоперацию» на Украине. После этого в отношении России ряд стран ввели санкции.
А 2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», осуждающую вторжение России в Украину и требующую от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.
Источник: centralasia.media
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