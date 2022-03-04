Новым президентом Армении стал Ваагн Хачатрян

Пост главы государства ранее занимал Армен Саркисян.
Парламент Армении избрал президентом страны министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна. Об этом пишет РИА.
За его кандидатуру во втором туре проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор» при необходимых 65.
Пост главы государства ранее занимал Армен Саркисян. Он подал в отставку в конце января.
Источни: centralasia.media
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