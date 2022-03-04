Зеленский заявил, что в Украину едут более 16 тысяч иностранных добровольцев

В Украину едут более 16 тысяч добровольцев, страна ежедневно получает оружие от партнеров.

В Украину едут более 16 тысяч иностранных добровольцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к народу.

Вот о чем еще сообщил президент Украины:

У нас нет границ от океана до океана, запасов нефти, газа и ядерного оружия. У нас есть наши люди и наша земля.

В Украину едут более 16 тысяч добровольцев, страна ежедневно получает оружие от партнеров.

В Успенский собор в Харькове попал снаряд, внутри прятались люди.

Все пенсии будут полностью выплачены и проиндексированы.

В адрес российской армии: Защищай русскоязычных людей у себя дома.

Не по всему миру, а у себя дома. Их там тоже немало — около 150 миллионов.

В адрес России: Учите слова репарация и контрибуция.

Источник: reporter.kg