Зеленский заявил, что в Украину едут более 16 тысяч иностранных добровольцев

В Украину едут более 16 тысяч добровольцев, страна ежедневно получает оружие от партнеров.
В Украину едут более 16 тысяч иностранных добровольцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к народу.
Вот о чем еще сообщил президент Украины:
- У нас нет границ от океана до океана, запасов нефти, газа и ядерного оружия. У нас есть наши люди и наша земля.
- В Украину едут более 16 тысяч добровольцев, страна ежедневно получает оружие от партнеров.
- В Успенский собор в Харькове попал снаряд, внутри прятались люди.
- Все пенсии будут полностью выплачены и проиндексированы.
- В адрес российской армии: Защищай русскоязычных людей у себя дома.
- Не по всему миру, а у себя дома. Их там тоже немало — около 150 миллионов.
- В адрес России: Учите слова репарация и контрибуция.
Источник: reporter.kg
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