Бомба для четырех президентов: как ядерная угроза обостряет конфликт на Украине, - Forbes

Все началось на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

За последние 30 лет представление о реальности ядерной угрозы отодвинулось на задний план общественного сознания. Возможно поэтому, как считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, было забыто важное правило времен холодной войны — не использовать тему ядерного оружия в региональных конфликтах, сообщает Forbes.

Ядерный повод

Все началось на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. Выступая с трибуны этого форума, украинский президент Владимир Зеленский объявил, что при определенных обстоятельствах Украине придется отказаться от своего нынешнего безъядерного статуса. Большинству экспертов это заявление показалось всего лишь неудачным полемическим выпадом или пустым блефом. В профессиональном сообществе есть обоснованные сомнения в способности Киева в обозримом будущем создать ядерный арсенал: для этого в стране нет ни необходимого опыта, ни адекватного технологического потенциала.

Однако буквально через день российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить приобретение Киевом ядерного потенциала. Впоследствии даже высказывалось мнение, что риторика украинского лидера и стала поводом для начала российской «спецоперации» на территории Украины.

Плохо скрытая угроза

Уже в ходе начавшегося 24 февраля конфликта ядерный фактор несколько раз всплывал вновь. 27 февраля на встрече в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

Это заявление было замечено во всем мире и увязано с наращиванием поставок странами Запада современных летальных вооружений Киеву, а также с обсуждением теоретической возможности создания Североатлантическим альянсом «бесполетной зоны» над Украиной. Предупреждение Путина было интерпретировано некоторыми аналитиками как скрытая угроза начать в случае необходимости ядерную войну против НАТО.

Теперь в дискуссию пришлось включиться уже президенту США Джо Байдену, который попытался успокоить американцев и их европейских союзников относительно угрозы ядерного конфликта с Россией. Руководство Пентагона срочно направило российским коллегам запрос о создании особой линии связи для снижения рисков возможных инцидентов между двумя странами.

Ядерную тему творчески развил и четвертый президент — лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Среди прочих поправок в утвержденной на референдуме 27 февраля новой редакции Конституции своей страны, он мимоходом отменил ее безъядерный — как, впрочем, и нейтральный — статус. Теперь, в случае необходимости, на территории Белоруссии может быть размещено российское ядерное оружие. Не удивительно, что такая конституционная новация крайне взбудоражила соседние страны Центральной Европы.

Опасные игры

Чуть раньше в ООН решили отложить проведение очередной обзорной Конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Эта конференция проводится раз в пять лет, и 10-я встреча должна была пройти в Нью-Йорке еще в мае позапрошлого года. Но из-за пандемии она была перенесена на январь 2022 года и в итоге отложена во второй раз.

Примечательно, что вся эта серия, мягко говоря не внушающих надежд на лучшее, событий, случилась менее двух месяцев спустя совместного заявления пяти держав, обладающих ядерным оружием (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай) о том, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». А на переговорах с Ираном в Вене к концу февраля эти же пять держав наконец-то вплотную приблизились к возобновлению многостороннего соглашения по иранской ядерной программе. Напомним, что данное соглашение они подписали с Тегераном в 2015 году, а три года спустя Соединенные Штаты в лице администрации Дональда Трампа в одностороннем порядке из него вышли.

Желание тех или иных лидеров использовать ядерные аргументы для усиления своих переговорных позиций понятно и в какой-то мере даже естественно. Руководство Украины пытается таким способом добиться гарантий безопасности со стороны Запада, президент России — сдержать возможные нежелательные действия НАТО в период «спецоперации» на Украине, лидер Белоруссии, по всей видимости, надеется развязать себе руки для повышения уровня личной капитализации в европейской политике.

Однако, как и спички детям, ядерная бомба президентам — не игрушка. Все, что связано с ядерным оружием — угроза его распространения, перспектива снижения ядерного порога, возможный развал механизмов контроля над ядерным оружием — слишком важно для человечества, чтобы служить разменной монетой в каких бы то ни было региональных конфликтах и кризисах.

Даже в самые острые периоды холодной войны прошлого века противостоящие друг другу стороны обладали достаточной политической волей и просто здравым смыслом для того, чтобы оградить ядерную повестку дня от остальных международных проблем. Наверное, именно поэтому им неизменно удавалось предотвращать постоянно маячившую на горизонте угрозу глобального ядерного конфликта.

Спички на место

За последние десятилетия представление о реальности этой угрозы отодвинулось на задний план общественного сознания: его потеснили такие проблемы, как изменение климата, неконтролируемая миграция, международный терроризм и, наконец, коронавирус. Но после глобальной ядерной войны ни эти, ни другие вопросы международной повестки дня уже не будут иметь никакого значения для тех немногих, кто уцелеет в планетарной катастрофе. Ядерную проблему нужно незамедлительно вернуть в центр международной повестки дня, пока не будет слишком поздно.

Практически это могло бы означать следующее. Во-первых, нужна срочная встреча «ядерной пятерки» — постоянных членов СБ ООН — для обсуждения вопросов глобальной стратегической стабильности. Эта встреча должна привести к созданию механизма постоянного взаимодействия членов «пятерки» по таким проблемам как новые угрозы распространения, вызовы, связанные с военно-техническим прогрессом в ракетно-ядерной сфере, повышение транспарентности в военном планировании и национальных доктринах использования ядерного оружия.

Во-вторых, нынешний кризис не должен привести к прекращению двусторонних российско-американских переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений за рамками существующего договора СНВ-3. До истечения срока действия этого соглашения остается уже менее четырех лет и продлить СНВ-3 уже не получится.

В-третьих, необходимо начать обсуждение ядерной повестки в Европе, включая мораторий на размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте.

Если удастся начать работу хотя бы по этим трем взаимосвязанных направлениям, то угроза ядерного конфликта снова отодвинется к дальней линии горизонта.

Источник: centralasia.media