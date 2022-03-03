Число беженцев с Украины достигло 1 млн, — ООН

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

За неделю число беженцев с Украины достигло 1 млн человек. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны», — написал Гранди на своей странице в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Евросоюз готов принять украинских беженцев, так как давно готовился к различным вариантам развития событий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.

Источник: bulak.kg