Число беженцев с Украины достигло 1 млн, — ООН

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
За неделю число беженцев с Украины достигло 1 млн человек. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны», — написал Гранди на своей странице в Twitter.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Евросоюз готов принять украинских беженцев, так как давно готовился к различным вариантам развития событий.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.
Источник: bulak.kg
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