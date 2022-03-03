Зеленский переговорил по телефону с Токаевым. Обсудили ситуацию в Украине

Также главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Акорда.

По данным казахской стороны, собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.

Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине.

Также главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.

Источник: bulak.kg