Три российских самолета и два вертолета уничтожены за сутки, – ВС Украины
Зенитные ракетные подразделения уничтожили за сутки, 2 марта, 3 российских самолета и 2 вертолета, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
«2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях», - отмечается в сообщении.
Источник: centralasia.media
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