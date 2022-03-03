Три российских самолета и два вертолета уничтожены за сутки, – ВС Украины

Три российских самолета и два вертолета уничтожены за сутки, – ВС Украины

Зенитные ракетные подразделения уничтожили за сутки, 2 марта, 3 российских самолета и 2 вертолета, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

«2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях», - отмечается в сообщении.

Источник: centralasia.media