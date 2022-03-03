Украина и Россия. Новый раунд переговоров. Что известно 2 марта

Россия и Украина планируют новый раунд переговоров.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация планирует прибыть к месту проведения переговоров вечером в среду. По его словам, руководителем делегации остается Владимир Мединский. Песков подтвердил, что по поводу даты переговоров есть "определенный элемент противоречивой информации".
По данным ТАСС, новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Беларуси - в Беловежской пуще.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не знает, когда состоится второй раунд переговоров с российской стороной. Он отметил, что украинская сторона готова к переговорам, но не к принятию ультиматумов.
Отмечается, что переговоры сегодня вряд ли состоятся. Скорее всего, они пройдут ближе к концу недели.
Позже стало известно, что переговоры все-таки состоятся сегодня. По данным агентства БелТА, российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинскими представителями.
Однако РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского сообщает, что делегация РФ в полном составе приехала на переговоры с Украиной. Он уточнил, что собеседники только выехали из Киева, их приезд ожидается утром в четверг, 3 марта.
Источник: kaktus.media
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