Украина и Россия. Новый раунд переговоров. Что известно 2 марта

Россия и Украина планируют новый раунд переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация планирует прибыть к месту проведения переговоров вечером в среду. По его словам, руководителем делегации остается Владимир Мединский. Песков подтвердил, что по поводу даты переговоров есть "определенный элемент противоречивой информации".

По данным ТАСС, новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Беларуси - в Беловежской пуще.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не знает, когда состоится второй раунд переговоров с российской стороной. Он отметил, что украинская сторона готова к переговорам, но не к принятию ультиматумов.

Отмечается, что переговоры сегодня вряд ли состоятся. Скорее всего, они пройдут ближе к концу недели.

Позже стало известно, что переговоры все-таки состоятся сегодня. По данным агентства БелТА, российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинскими представителями.

Однако РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского сообщает, что делегация РФ в полном составе приехала на переговоры с Украиной. Он уточнил, что собеседники только выехали из Киева, их приезд ожидается утром в четверг, 3 марта.

Источник: kaktus.media