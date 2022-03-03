Байден: Войска США в Европе не будут воевать на Украине

Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке.

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

"Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО - в том случае, если Путин решит двигаться дальше на Запад", - заявил Байден в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

Также он предложил всем присутствующим в зале "встать и дать недвусмысленный сигнал всему миру", что "Америка на стороне украинцев".

"Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война [президента РФ Владимира] Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее", - сказал Байден.

Источник: gazeta.ru