Украина попросила внешних кредиторов списать ее долги

На сегодня внешний долг составляет 1,6 трлн грн или более $57 млрд.

Масштабы разрушений в Украине колоссальные, пишет председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

«Учитывая это, надо требовать списания долгов Украины с наших внешних кредиторов. На сегодня внешний долг составляет 1,6 трлн грн или более $57 млрд.

Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» - написал он.

Источник: centralasia.media