(Видео) В Киевскую телебашню попали две ракеты.

Ракетный удар по Киевской телевышке был нанесен вечером 1 марта.
Телеканалы некоторое время не будут работать.
По состоянию на 18:00 по киевскому времени в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибло 5 человек. Об этом пишет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Предварительным, 5 человек пострадало, пишет ГСЧС Украины.
Источник: kaktus.media
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