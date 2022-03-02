(Видео) В Киевскую телебашню попали две ракеты.

Ракетный удар по Киевской телевышке был нанесен вечером 1 марта.

Телеканалы некоторое время не будут работать.

По состоянию на 18:00 по киевскому времени в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибло 5 человек. Об этом пишет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Предварительным, 5 человек пострадало, пишет ГСЧС Украины.

Источник: kaktus.media