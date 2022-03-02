Ряд дипломатов в ООН покинули зал заседаний во время выступления Лаврова

По данным AFP, среди оставшихся в зале были дипломаты из Йемена, Сирии, Туниса, Алжира и Венесуэлы.

Дипломаты ряда стран покинули зал заседаний ООН во время видеовыступления Лаврова в Совете по правам человека. По данным AFP, среди оставшихся в зале были дипломаты из Йемена, Сирии, Туниса, Алжира и Венесуэлы.

Источник: kaktus.media