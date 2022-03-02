Россия потребовала вернуть инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года

Украина располагает ещё советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, утверждает он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал вернуть инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года. Об этом он сказал 1 марта в своем видеообращении для конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению в Женеве.

По его словам, избрав путь односторонних нелегитимных санкций, страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, от прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем.

«Самая горячая из них – трагедия Украины – это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который там образовался после кровавого антиконституционного госпереворота в феврале 2014 года, осуществленного вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса. Уже тогда стало понятно отношение путчистов к европейским ценностям. Сегодня опасности, которые режим В.А.Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия», - заявил он.

Украина располагает ещё советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, утверждает он.

«Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы», - сказал он.

Сегодня налицо востребованность интенсивной совместной работы в целях повышения предсказуемости, предотвращения новых витков гонки вооружений, сказал он.

В текущих условиях необходимо отказаться от любых действий, направленных на демонтаж архитектуры контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН). Крайне важно воздерживаться от опасных шагов в области военного строительства, которые могли бы восприниматься как нарушение принципа равной и неделимой безопасности.

«К сожалению, именно этот фундаментальный принцип отказываются соблюдать страны-члены НАТО, удваивающие усилия по сдерживанию России. Достаточно упомянуть втягивание в орбиту альянса киевского режима, поставки ему летального вооружения, а также проведение провокационных военных учений и других мероприятий вблизи российских границ.

Западные коллеги пока не демонстрируют готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности. Следует вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен Основополагающий акт Россия-НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение», - заявил он.

Также глава МИД России призвал США, их союзников и клиентов выполнять взятые ими на себя международные обязательства «по неукреплению собственной безопасности за чужой счет».

«Очевидно, что это способствовало бы оздоровлению военно-политической ситуации в Евро-Атлантике, созданию предпосылок для продвижения по всему комплексу проблем в сфере контроля над вооружениями, включая возможную работу над новыми договоренностями.

Определяющая роль в поиске путей вывода системы КВРН из кризиса принадлежит разоруженческому механизму ООН. Его ключевым элементом является Конференция по разоружению. Результаты ее деятельности напрямую влияют на безопасность всего человечества», - написал он.

В повестке дня Конференции Россия особо выделяет вопрос разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Россия и Китай внесли на рассмотрение Конференции проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Затягивать запуск таких переговоров Россия считает недопустимым, сказал он.

«Убеждены: переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе создадут благоприятный фон для продвижения по пути ядерного разоружения – еще одному пункту повестки дня, которому Россия уделяет самое пристальное внимание», - сказал он.

Для России неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика «совместных ядерных миссий» с участием неядерных стран НАТО, сказал он.

«Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», - отметил он.

Россия остается открытой к инициативам о многосторонних переговорных форматах по вопросам предотвращения гонки вооружений и укрепления стратегической стабильности, сказал С.Лавров.



Источник: centralasia.media