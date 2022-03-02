Украина отозвала своих послов из Кыргызстана и Грузии

Он сообщил, что Киев немедленно отзывает посла из Киргизии за поддержку Бишкеком операции РФ на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве послов Украины из Кыргызстана и Грузии для консультаций.
"Наши дипломаты прямо сейчас реализуют важные и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые изменили своему слову и международному праву", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник днем.
Он сообщил, что Киев немедленно отзывает посла из Киргизии за поддержку Бишкеком операции РФ на Украине.
Также, по его словам, Украина немедленно отзывает посла из Грузии "за создание препятствий для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям".
Источник: interfax.ru
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