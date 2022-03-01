FIFA и UEFA отстранили сборную России и национальные клубы от участия во всех турнирах

Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине и сплочен вокруг общего горя.

FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную от участия во всех соревнованиях. Таким образом, национальная команда РФ не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира - 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

"Вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом FIFA и Исполкомом UEFA, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня структуры приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA.

Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине и сплочен вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация в Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", - сказано в совместном заявлении футбольных организаций.

Напомним, накануне FIFA вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием "сборная РФС", а также без флага и гимна. Однако такое решение возмутило футбольную общественность, в связи с чем FIFA может пересмотреть свою позицию.

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.

Источник: kaktus.media