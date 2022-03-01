Провайдер из Казахстана блокирует вещание российских каналов из-за конфликта в Украине

"Ремстройсервис" объяснил, что выступает против военной пропаганды.

Компания "Ремстройсервис" из казахстанского Шахтинска заблокировала все российские телеканалы из-за освещения событий в Украине, сообщает Reuters. Компания предоставляет телевизионные и интернет-услуги в Карагандинской области Казахстана.

"Ремстройсервис" объяснил, что выступает против военной пропаганды. В компании также добавили, что вместо основных российских телеканалов временно ведется вещание казахстанского государственного телевидения.

Казахстан избегает критики действий России, но в то же время страна не встала на сторону РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, отмечает издание.



Источник: kaktus.media