Провайдер из Казахстана блокирует вещание российских каналов из-за конфликта в Украине

"Ремстройсервис" объяснил, что выступает против военной пропаганды.
Компания "Ремстройсервис" из казахстанского Шахтинска заблокировала все российские телеканалы из-за освещения событий в Украине, сообщает Reuters. Компания предоставляет телевизионные и интернет-услуги в Карагандинской области Казахстана.
"Ремстройсервис" объяснил, что выступает против военной пропаганды. В компании также добавили, что вместо основных российских телеканалов временно ведется вещание казахстанского государственного телевидения.
Казахстан избегает критики действий России, но в то же время страна не встала на сторону РФ после признания независимости ДНР и ЛНР, отмечает издание.
Источник: kaktus.media
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