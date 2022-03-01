Госсекретарь США обсудил со странами Центральной Азии нападение России на Украину

Вчера прошла онлайн-встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1", в ходе которой была обсуждена ситуация в Украине.

​Министр Казакбаев сообщил, что Кыргызстан с тревогой следит за развитием ситуации в этой стране. При этом отметил, что в нынешний конфликт вовлечены два братских народа. Подчеркнуто, что кыргызский народ имеет исторически дружественные отношений как с русским, так и с украинским народами.

"Однако КР с большим разочарованием констатирует, что сегодня мир вместо объединения идет по пути разделения на правых и неправых. В этом отношении министр отметил, что сегодня на Совете Безопасности ООН лежит особая ответственность за поддержание мира и безопасности", - говорится в заявлении МИД КР.

​В ходе встречи также отмечены негативные прогнозы по влиянию примененных в отношении России санкций на экономики других стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter написал, что провел разговор с коллегами по Центральной Азии, чтобы осудить нападение России на Украину.

"Мы подчеркнули ценность наших партнерств и двусторонних отношений на протяжении последних 30 лет, а также поддержку суверенитета их стран, независимости и территориальной целостности", - написал Блинкен.

Источник: kaktus.media