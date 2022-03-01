Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Президент Украина Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

«Только президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе», - написал Сибига в Facebook.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!», - добавил Сибига.



Источник: centralasia.media